Общество

Алексей Мирный
6 Марта, 2017 13:55

Навальный сегодня открыл предвыборный штаб в Нижнем Новгороде

Пресс-конференция Навального в Нижнем Новгороде.
Источник фото: vk.com/teamnavalny
Нижний Новгород, 06 Марта - DIXINEWS.

Алексей Навальный - основатель Фонда по борьбе с коррупцией приехал сегодня в Нижний Новгород.

Активисты, выступающие против оппозиционера, забросали его яйцами. Также монтажной пеной залили двери помещения, где должен был разместиться предвыборный штаб политика и все двери по соседству. Стены украсили нецензурными надписями.

Подробности о том, как Навального встретили на вокзале, были опубликованы в группе «Команда Навального». Очевидиц происшествия пишет: «Немногочисленные выпады некоторых граждан, полиция предотвращала, а единственного яйцемета технично задержали».

Леонид Волков – соратник Алексея Навального, так описал это у себя в соцсети: «В Нижнем полиция порадовала. Яйцеброс был один, и когда он отстрелялся (мимо) и убегал без яиц, его грамотно догнали и положили в асфальт».

Активисты, выступающие против Навального, провели «акцию» в здании на улице Минина, дом 25А, где размещается штаб политика. Анна Степанова - координатор штаба в Нижнем Новгороде рассказала, что им «и раньше угрожали. Обещали, если команда Навального не съедет из этого помещения, они не просто сделают ее жизнь невыносимой, а настроят всех соседей против штабистов и политика».

Напомним, что Алексей Навальный завершил свою поездку по городам на Волге. С начала марта политик открыл предвыборные штабы в Уфе, Самаре, Казани. А сегодня и в Нижнем Новгороде.

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