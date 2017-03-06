В Питере активизировался рынок нового жилья

В январе 2017 года на рынок недвижимости Петербурга и Ленобласти вышло в продажу одновременно 13 новых объектов, а это примерно 5 тысяч квартир общей площадью около 330 тысяч квадратных метров.

Если сравнить, то за месяц до этого рынок жилья пополнился только шестью объектами общей площадью 160 тысяч «квадратов».

В феврале по объемам новой недвижимости показатели превысили таковые год назад - тогда на рынок вышло только 214 тыс кв. м. Также появилась и новая положительная тенденция - впервые за долгое время рынок жилья начал пополняться объектами в дальних районах Ленобласти. Так стартовала продажа квартир в новых жилкомплексах, строительство которых началось в Сосновом Бору и Луге, а это почти 1 тысяча квартир.

В январе несколько низкая активность фирм-застройщиков была связана с сезонным снижением потребительского спроса, а также усложнившимися правилами игры на рынке строительства. Застройщики для новых проектов теперь обязаны получить заключение о соответствии проектных документов новым требованиям ФЗ-214 в соответствующих органах. В Петере в феврале из 13 поданных заявок были одобрены только три, а двое застройщиков получили отказы. В области выдано лишь одно заключение. Хотя власти обещают в скором времени поставить данную процедуру на конвейер.