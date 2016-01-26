Общество

Елена Малкова
6 Марта, 2017 12:38

В Башкирии бывший сотрудник Ростехнадзора осужден за взятку

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере).
Источник фото: surfingbird.ru
Уфа, 06 Марта - DIXINEWS.

В Башкирии бывший руководящий сотрудник Ростехнадзора признан виновным в покушении на получение взятки, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

Суд вынес приговор 51-летнему бывшему Главному государственному инспектору отдела по надзору в горнорудной, металлургической и нефтегазодобывающей промышленности по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в крупном размере).

Работая главным государственным инспектором отдела по надзору в горнорудной промышленности по Республике Башкортостан, в октябре прошлого года за согласование планов развития горных работ на 2016 год по Конезаводскому участку ПГС от ООО «Уршак» и по Кабаковскому месторождению песка и ПГС от ООО «Агидель» он потребовал у представителя указанных предприятий 200 тысяч рублей.

Представитель обратился в правоохранительные органы, и сына подозреваемого, не знавшего об истинном намерении своего отца, при получении денежных средств в рамках оперативного эксперимента задержали.

Судом назначил бывшему сотруднику Ростехнадзора 3,6 года колонии строгого режима.

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