1,6 миллионов москвичей получат новое жильё вместо «хрущевок»

В Москве планируют выделить до 300 млрд. рублей лишь на первый этап расселения жителей квартир «хрущевок».

Средства будут выделены из столичного городского бюджета.

«На первых порах дома будут расселяться за счет бюджета, без привлечения инвесторов… Москва уже решила выделить на реализацию программы 300 миллиардов рублей - по 100 миллиардов рублей ежегодно», - пишут «Ведомости» со ссылкой на местных чиновников.

С учетом только очередников для полного переселения жильцов потребуется около 30 млн. квадратных метров жилья. Инвестиции в данный проект могут достигать до 80 тысяч рублей за 1 квадратный метр вновь построенного жилья, а общие затраты на строительные работы и благоустройство могут достигнуть 2,4 триллионов рублей.

В самой Москве насчитывается около 560 кварталов в разных районах, которые состоят в основном из старых пятиэтажек. В рамках данной программы будет предусмотрен снос немногим менее 8 тысяч некомфортных и ветхих домов общей площадью более 25 млн. квадратных метров, которые построены в Москве в 1950-60-х годах. Планируется, что около 1,6 млн. жителей старых сносимых пятиэтажек получат новое комфортабельное жилье в результате этой программы реновации.