Спорт

Елена Малкова
6 Марта, 2017 11:33

Челябинская область взяла «серебро» на Всероссийских зимних сельских играх

Сборная Челябинской области.
Источник фото: pravmin74.ru
Челябинск, 06 Марта - DIXINEWS.

В минувшие выходные в Новосибирске завершились VIII Всероссийские зимние сельские спортивные игры.

По итогам соревнований сборная Челябинской области завоевала второе место в общекомандном зачете, сообщает министерство спорта региона.

Челябинскую область представляли 25 спортсменов из 7 муниципальных районов. «Золото» досталось хозяевам соревнований – Новосибирской области (2416 очков), третье место у Пермского края (2228 очков). Южноуральцы по итогам соревнований заработали 2312 очков.

Стоит отметить, что в рамках второй группы с численностью сельского населения до 800 тысяч человек Челябинская область заняла первое место.

В Новосибирск прибыли более тысячи спортсменов из 57 регионов страны. В программу игр вошли восемь видов соревнований: лыжные гонки, полиатлон, шахматы, шашки, гиревой спорт, соревнования дояров, механизаторов. В рамках спартакиады также проводились соревнования среди спортивных семей.

«Наш регион стабильно держится в тройке сильнейших уже многие годы. Можно с уверенностью сказать, что сельский спорт на Южном Урале один из самых сильных в стране», − отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

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