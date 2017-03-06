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Елена Малкова
6 Марта, 2017 11:33
Челябинская область взяла «серебро» на Всероссийских зимних сельских играх
Челябинск, 06 Марта - DIXINEWS.
В минувшие выходные в Новосибирске завершились VIII Всероссийские зимние сельские спортивные игры.
По итогам соревнований сборная Челябинской области завоевала второе место в общекомандном зачете, сообщает министерство спорта региона.
Челябинскую область представляли 25 спортсменов из 7 муниципальных районов. «Золото» досталось хозяевам соревнований – Новосибирской области (2416 очков), третье место у Пермского края (2228 очков). Южноуральцы по итогам соревнований заработали 2312 очков.
Стоит отметить, что в рамках второй группы с численностью сельского населения до 800 тысяч человек Челябинская область заняла первое место.
В Новосибирск прибыли более тысячи спортсменов из 57 регионов страны. В программу игр вошли восемь видов соревнований: лыжные гонки, полиатлон, шахматы, шашки, гиревой спорт, соревнования дояров, механизаторов. В рамках спартакиады также проводились соревнования среди спортивных семей.
«Наш регион стабильно держится в тройке сильнейших уже многие годы. Можно с уверенностью сказать, что сельский спорт на Южном Урале один из самых сильных в стране», − отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.
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