На благоустройство набережной в Ленинском районе Красноярска направят 20 млн рублей

В Ленинском районе города Красноярска продолжаются работы по благоустройству набережной по улице Парковая.

Как сообщается на официальном портале Красноярского края, уникальный проект по благоустройству набережной стартовал осенью 2016 года.

"За это время была проведена отсыпка ярусов набережной. Сейчас уже завершены работы по возведению оздоровительных комплексов. В ближайшее время начнутся работы по укреплению откосов набережной, после чего строители приступят к земляным работам и самому благоустройству набережной", – рассказал руководитель администрации Ленинского района Александр Клименко.

По задумке проектировщиков набережная в районе улицы Парковой длиной 250 метров будет трехъярусной. Здесь появится пешеходная зона с освещением и дорожками для катания на роликах. Запланировано создание лестниц каскадного типа, которые будут удобны для маломобильных групп населения. Удобство конструкции оценят и мамы с колясками.

На трех ярусах будут организованы детские площадки, установлены спортивные тренажеры для занятий воркаутом. Также запланировано благоустройство пристани и лодочной станции с прокатом катеров и лодок.

Проект по благоустройству набережной проходит в рамках частно-муниципального партнерства. По предварительным данным стоимость проекта составляет порядка 20 млн рублей. Реконструкцию объекта планируют завершить уже этим летом к 75-летию Ленинского района.