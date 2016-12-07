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Елена Малкова
6 Марта, 2017 08:21
В Казани закрывается ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон
Казань, 06 Марта - DIXINEWS.
C 7 марта закрывается ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Как уточнили в ведомстве, сотрудниками ГИМС проведено техническое освидетельствование переправы через р. Волга между населенными пунктами Аракчино - Верхний Услон, по результатам которого принято решение о ее закрытии с 7 марта.
Принятию данного решения послужил ряд факторов: повышение среднесуточной температуры, изменение структуры и снижение прочности льда, образование талой воды на ледовой переправе.
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