Общество

Елена Малкова
6 Марта, 2017 07:21

В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда

Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях.
Источник фото: polit74.ru
Омск, 06 Марта - DIXINEWS.

В управление единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) департамента общественной безопасности администрации Омска поступило штормовое предупреждение.

Сегодня, 6 марта, в ближайшие часы в области местами ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение.

Специалисты советуют гражданам учитывать неблагоприятные погодные условия во время пребывания на улице.

Водителям во избежание ДТП следует соблюдать скоростной режим.

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