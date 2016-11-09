В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда

Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях.

В управление единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) департамента общественной безопасности администрации Омска поступило штормовое предупреждение.

Сегодня, 6 марта, в ближайшие часы в области местами ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение.

Специалисты советуют гражданам учитывать неблагоприятные погодные условия во время пребывания на улице.

Водителям во избежание ДТП следует соблюдать скоростной режим.