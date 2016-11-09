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Елена Малкова
6 Марта, 2017 07:21
В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда
Омск, 06 Марта - DIXINEWS.
В управление единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) департамента общественной безопасности администрации Омска поступило штормовое предупреждение.
Сегодня, 6 марта, в ближайшие часы в области местами ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение.
Специалисты советуют гражданам учитывать неблагоприятные погодные условия во время пребывания на улице.
Водителям во избежание ДТП следует соблюдать скоростной режим.
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