Спорт

Елена Малкова
6 Марта, 2017 06:55

«Прикамье» обыграло «Локомотив-Изумруд»

Источник фото: vk.com/vcprikamie
Пермь, 06 Марта - DIXINEWS.

Волейбольный клуб "Прикамье" провел минувший уйк-енд в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ВК "Прикамье", в 18-м туре чемпионата России среди команд Высшей лиги "А" пермяки поделили очки с ВК "Локомотив-Изумруд".

В первый игровой день пермяки уступили 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:18). В повторной встрече они сумели взять реванш - 0:3 (20:25, 20:25, 19:25). По итогам этого тура "Прикамье" сохранило вторую строчку в турнирной таблице.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Челябинская область взяла «серебро» на Всероссийских зимних сельских играх
«Уралочка» обыграла команду «Заречье-Одинцово» в четвертьфинале
Спортзал «Дружба» в «Лужниках» закрыли на реконструкцию до 2018 года

На футбольные турниры в России понадобится паспорт болельщика (новости)
Европарламент призвал снова ввести визы для граждан США
Чешские предприниматели не знают, кому оставить бизнес
«Умный» противоугонный замок для велосипеда изобрели в Южной Корее
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На комплексе Мамаев курган начаты работы по благоустройству
Самара, 06 Марта, 15:45.
В Самаре подвели статистику прекрасного пола
Нижний Новгород, 06 Марта, 13:55.
Навальный сегодня открыл предвыборный штаб в Нижнем Новгороде
Санкт-Петербург, 06 Марта, 13:48.
В Питере активизировался рынок нового жилья
Уфа, 06 Марта, 12:38.
В Башкирии бывший сотрудник Ростехнадзора осужден за взятку
Москва, 06 Марта, 12:11.
1,6 миллионов москвичей получат новое жильё вместо «хрущевок»
Челябинск, 06 Марта, 11:33.
Челябинская область взяла «серебро» на Всероссийских зимних сельских играх
Красноярск, 06 Марта, 10:50.
На благоустройство набережной в Ленинском районе Красноярска направят 20 млн рублей
Казань, 06 Марта, 08:21.
В Казани закрывается ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон
Омск, 06 Марта, 07:21.
В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда
Пермь, 06 Марта, 06:55.
«Прикамье» обыграло «Локомотив-Изумруд»
Екатеринбург, 05 Марта, 19:11.
«Уралочка» обыграла команду «Заречье-Одинцово» в четвертьфинале
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия