«Прикамье» обыграло «Локомотив-Изумруд»

Волейбольный клуб "Прикамье" провел минувший уйк-енд в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ВК "Прикамье", в 18-м туре чемпионата России среди команд Высшей лиги "А" пермяки поделили очки с ВК "Локомотив-Изумруд".

В первый игровой день пермяки уступили 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:18). В повторной встрече они сумели взять реванш - 0:3 (20:25, 20:25, 19:25). По итогам этого тура "Прикамье" сохранило вторую строчку в турнирной таблице.