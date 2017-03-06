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Елена Малкова
6 Марта, 2017 06:55
«Прикамье» обыграло «Локомотив-Изумруд»
Пермь, 06 Марта - DIXINEWS.
Волейбольный клуб "Прикамье" провел минувший уйк-енд в Екатеринбурге.
Как сообщили в пресс-службе ВК "Прикамье", в 18-м туре чемпионата России среди команд Высшей лиги "А" пермяки поделили очки с ВК "Локомотив-Изумруд".
В первый игровой день пермяки уступили 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:18). В повторной встрече они сумели взять реванш - 0:3 (20:25, 20:25, 19:25). По итогам этого тура "Прикамье" сохранило вторую строчку в турнирной таблице.
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