«Уралочка» обыграла команду «Заречье-Одинцово» в четвертьфинале

Волейболистки «Уралочки-НТМК» вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, они обыграли с сухим счетом «Заречье-Одинцово» в серии до двух побед.

Второй матч четвертьфинальной серии, который проходил в Подмосковье, начался с лидерства команды из Екатеринбурга. Но и их соперницы показывали отличные комбинации. К первому техническому перерыву команды подошли при счете 8:3 в пользу "Уралочки". Итог первого сета - 25:14.

Второй сет также прошел успешно для команды Николая Карполя и завершился со счетом 25:16. По-настоящему включиться в игру хозяйки площадки смогли только в третьей партии. К техническому перерыву соперники подошли с преимуществом - 8:5. Однако затем спортсменки из Екатеринбурга воспользовались ошибками команды-противника, вышли вперед - 16:14, а затем завершили матч победой - 25:22.

Напомним, первая встреча четвертьфинальной серии также закончилась для «Уралочки» победой, но тогда команда из Одинцова смогла взять один сет.

В полуфинальной серии «Уралочка» сыграет с казанским «Динамо».