Экономика

Алексей Мирный
5 Марта, 2017 18:10

На покупку автобусов в Ростове потратят 397 млн рублей в этом году

Источник фото: 161.ru
Ростов-на-Дону , 05 Марта - DIXINEWS.

В текущем году в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу из бюджета будет выделено 397 млн рублей, средства пойдут на приобретение новой автобусной техники.

Размер поступлений в следующем 2018 году, будет рассмотрен на ближайшем заседании гордумы Ростова. Предполагается, что сума будет не менее 419 млн рублей.

К Чемпионату мира 2018 года на улицах должно появиться 150 дизельных автобусов и 50 газомоторных машин. Мэр Ростова Виталий Кушнарев пообещал, что абсолютно все новые автобусы будут оборудованы кондиционером и низким полом.

На приобретение данной техники будут привлекаться средства областного бюджета - об этом сообщается на сайте «Ростов-Транспорт».

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