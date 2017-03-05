На покупку автобусов в Ростове потратят 397 млн рублей в этом году

В текущем году в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу из бюджета будет выделено 397 млн рублей, средства пойдут на приобретение новой автобусной техники.

Размер поступлений в следующем 2018 году, будет рассмотрен на ближайшем заседании гордумы Ростова. Предполагается, что сума будет не менее 419 млн рублей.

К Чемпионату мира 2018 года на улицах должно появиться 150 дизельных автобусов и 50 газомоторных машин. Мэр Ростова Виталий Кушнарев пообещал, что абсолютно все новые автобусы будут оборудованы кондиционером и низким полом.

На приобретение данной техники будут привлекаться средства областного бюджета - об этом сообщается на сайте «Ростов-Транспорт».