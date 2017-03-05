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Алексей Мирный
5 Марта, 2017 18:10
На покупку автобусов в Ростове потратят 397 млн рублей в этом году
Ростов-на-Дону , 05 Марта - DIXINEWS.
В текущем году в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу из бюджета будет выделено 397 млн рублей, средства пойдут на приобретение новой автобусной техники.
Размер поступлений в следующем 2018 году, будет рассмотрен на ближайшем заседании гордумы Ростова. Предполагается, что сума будет не менее 419 млн рублей.
К Чемпионату мира 2018 года на улицах должно появиться 150 дизельных автобусов и 50 газомоторных машин. Мэр Ростова Виталий Кушнарев пообещал, что абсолютно все новые автобусы будут оборудованы кондиционером и низким полом.
На приобретение данной техники будут привлекаться средства областного бюджета - об этом сообщается на сайте «Ростов-Транспорт».
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