За 7 лет в Воронеже собрали около полумиллиарда рублей в поддержку одарённых детей

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев недавно стал одним из участников очередного собрания ГС «Лидер», которое объединило руководителей многих крупных бизнес-структур города Воронежа и области.

Задачей объединения является помощь в целевом распределении денег, собираемых как благотворительность на Рождественских вечерах.

Так, за мнившие 7 лет фонду удалось собрать около полумиллиарда рублей, все они предназначены для поддержки одаренных детей. «Используя не только жесткую логику, но и женскую интуицию», - подчеркнула Мария Табачникова, координатор Женсовета «Лидера», поясняя механизм распределения средств.

Председатель ГС «Лидер» Борис Нестеров, провёл отчёт об итогах проведённой за 2016-й работы: «Организация поддержала такие проекты, как Международный Платоновский фестиваль искусств, премию имени Вильгельма Столля, шахматный турнир имени Алехина, Рождественский благотворительный вечер и другие».