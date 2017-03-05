В Волгограде каждый сможет поучаствовать в проекте «Народный герой»

В Волгограде вновь стартовал проект «Народный герой».

Волгоградцам предлагают поделиться реальными историями о своих близких родственниках или знакомых, которые могут стать примером для многих.

Данный конкурс проводят в различных номинациях, к примеру: «Профессионализм», «Инициатива», «Благотворительность», «Интеллект», «Юность», «Продвижение», «Инновация», «Самоотверженность», «Спорт», «Талант».

В течение всего марта организаторы будут собирать истории о таких народных героях, после чего жители региона оценят их в ходе общего голосования. Победителей определит экспертный совет. Направившие лучшие истории смогут получить денежные призы.

Проект проводится на специальном сайте народныйгерой.рф. Организаторы конкурса «Народный герой» - это ИА «Городские вести» и телеканал «Первый волгоградский».

Напомним, что данный проект впервые был проведён в Омске в 2015 году и за прошедшие два года завоевал всеобщую популярность. Сегодня премия «Народный герой» уже охватила многие города Российской Федерации.