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Алексей Мирный
5 Марта, 2017 17:54
В Волгограде каждый сможет поучаствовать в проекте «Народный герой»
Волгоград, 05 Марта - DIXINEWS.
В Волгограде вновь стартовал проект «Народный герой».
Волгоградцам предлагают поделиться реальными историями о своих близких родственниках или знакомых, которые могут стать примером для многих.
Данный конкурс проводят в различных номинациях, к примеру: «Профессионализм», «Инициатива», «Благотворительность», «Интеллект», «Юность», «Продвижение», «Инновация», «Самоотверженность», «Спорт», «Талант».
В течение всего марта организаторы будут собирать истории о таких народных героях, после чего жители региона оценят их в ходе общего голосования. Победителей определит экспертный совет. Направившие лучшие истории смогут получить денежные призы.
Проект проводится на специальном сайте народныйгерой.рф. Организаторы конкурса «Народный герой» - это ИА «Городские вести» и телеканал «Первый волгоградский».
Напомним, что данный проект впервые был проведён в Омске в 2015 году и за прошедшие два года завоевал всеобщую популярность. Сегодня премия «Народный герой» уже охватила многие города Российской Федерации.
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