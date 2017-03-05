Экономика

Алексей Мирный
5 Марта, 2017 17:06

Самарский университет построит шесть передовых спутников «Аист-2Д»

Самарский университет построит шесть передовых спутников «Аист-2Д».
Источник фото: 63.ru
Самара, 05 Марта - DIXINEWS.

В Самаре научно-исследовательский университет им. Королева должен в текущем году поставить для заказчиков шесть космических спутников «Аист-2Д».

Ректор данного ВУЗа Евгений Шахматов, сообщил об этом представителям местных СМИ.

«Аист-2Д» – это общий проект и ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и Самарского университета. Первый подобный спутник был запущен в космос еще в конце апреля 2016 года. Запуск производился с нового отечественного космодрома «Восточный».

Масса космического аппарата составляет немногим более 530 килограмм, а срок активного функционирования – не менее 3 лет. С помощью, установленного на спутнике, оборудования, ученые могут изучать космическое излучение, а также микрометеоритные потоки. Кроме того на нём установлены оптические элементы и солнечные батареи, которые способны составить карту «мусорных полей» и «солнечных» ветров в районах движения спутника.

Ещё «Аист-2Д» приспособлен для постоянного наблюдения за земной поверхностью. Имеется оборудование инфракрасного диапазона и радиолокационная аппаратура. Благодаря мощным фотокамерам, он делает фотоснимки с достаточно высоким разрешением.

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