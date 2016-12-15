27 марта в Нижнем Новгороде можно будет купить билеты в театр со скидкой до 90%

В Нижнем Новгороде можно будет купить билеты в театр со скидкой до 90%.

27 марта в Международный день театра жители Нижнего Новгорода и области будут иметь уникальную возможность приобрести билеты на выставки и спектакли с большой скидкой до 90%.

В течение дня пройдет ежегодная традиционная акция «Театр.Go», которая объединяет крупные театры России.

Спектакли будут идти до самого конца театрального сезона, электронные билеты на них возможно будет приобрести в течение одного дня на Яндекс.Афише. В данном проекте участвуют больше сотни театров из 17 городов России, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

Такие заведения Нижнего Новгорода участвуют в акции:

Театр кукол

Театр «Комедiя»

Театр драмы им. М.Горького

Театр «Преображение»

Театр «Вера»

Дом актера

Нижегородская ярмарка

Усадьба Рукавишниковых

ДК Железнодорожников

Напомним, что в 2016 году в рамках этой же акции было продано в общей сложности 40 687 билетов, их цена составила от 100 до 2000 руб. Тогда в ней участвовали 14 городов и 61 театр.