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Алексей Мирный
5 Марта, 2017 16:56
27 марта в Нижнем Новгороде можно будет купить билеты в театр со скидкой до 90%
Нижний Новгород, 05 Марта - DIXINEWS.
27 марта в Международный день театра жители Нижнего Новгорода и области будут иметь уникальную возможность приобрести билеты на выставки и спектакли с большой скидкой до 90%.
В течение дня пройдет ежегодная традиционная акция «Театр.Go», которая объединяет крупные театры России.
Спектакли будут идти до самого конца театрального сезона, электронные билеты на них возможно будет приобрести в течение одного дня на Яндекс.Афише. В данном проекте участвуют больше сотни театров из 17 городов России, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.
Такие заведения Нижнего Новгорода участвуют в акции:
Напомним, что в 2016 году в рамках этой же акции было продано в общей сложности 40 687 билетов, их цена составила от 100 до 2000 руб. Тогда в ней участвовали 14 городов и 61 театр.
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