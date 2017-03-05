В Питере открылась интерактивная экспозиция «Живые системы»

«Биоэкспериментаниум» - это площадка, на которой выставлены экспонаты, демонстрирующие систему функционирования живых организмов.

Вся экспозиция – это единое пространство, в котором каждый может поучаствовать в каком-либо научном эксперименте.

Посетители «Биоэкспериментаниума» сами становится объектом исследования, изучая особенности биологических организмов и систем в процессе игры.

Интерактивная экспозиция «Живые системы» как часть площадки «Биоэкспериментаниум» должна быть интересна и малышам, и детям школьного возраста. Они могут здесь порезвиться, получая первые знания о живых организмах, либо же закрепить знания, полученные в школе, и всё это в непринужденной игровой форме. Здесь будет чем заняться и родителям, они могут освежить здесь свои знания из школьной программы.

С 1 марта выставка «Биоэкспериментаниум» открыта для посещения петербуржцам и гостям города. Расположена она в арт-пространстве «Конюшенная, 2». В будние дни с 9.30 до 19.00, в выходные - с 10.00 до 20.00.