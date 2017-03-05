Выставки

Елена Малкова
5 Марта, 2017 16:33

В Новосибирск привезли ядовитых лягушек со всего мира

В коллекции 15 видов лягушек, жаб и тритонов.
Источник фото: dixinews.ru
Новосибирск, 05 Марта - DIXINEWS.

В Новосибирске в контактном зоопарке «Лесное посольство» начинают работу яркая выставка земноводных.

Интересная выставка носит весьма интригующее название: «Заколдованные прЫнцы!».

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, посетители выставки смогут увидеть более 35 особей 15 видов лягушек, жаб и тритонов, которые обитают в России, Европе, а также в разных странах на других континентах.

На выставке можно увидеть крупнейшую амфибию - ядовитую жабу Ага, которая обитает в Центральной и Южной Америке; похожую на оживший мох мшистую лягушку, встречающуюся только во Вьетнаме; огненнобрюхого тритона - жителя Южного Китая и Японии, карликовую лягушку или «лягушку-дюймовочку» из экваториальной Африки.

«Некоторые из демонстрируемых на выставке видов ядовиты. Как правило, они имеют яркую окраску, священный древолаз, например, черно-желтый. Его яд используется племенами Южной Америки для обработки наконечника стрел в качестве защиты», – рассказывает экскурсовод-энтомолог контактного зоопарка Кирилл Цепелев.

Для посетителей выставки также будет организован показ занимательных фильмов, мультфильмов и передач о земноводных.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Питере открылась интерактивная экспозиция «Живые системы»
В Магнитогорске откроется выставка минералов Южного Урала
В Пермской галерее откроется выставка «Медвежьи истории»

На футбольные турниры в России понадобится паспорт болельщика (новости)
В Лондоне все чаще сдают комнаты в доме под офисы
Европарламент призвал снова ввести визы для граждан США
Чешские предприниматели не знают, кому оставить бизнес
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Уралочка» обыграла команду «Заречье-Одинцово» в четвертьфинале
Ростов-на-Дону , 05 Марта, 18:10.
На покупку автобусов в Ростове потратят 397 млн рублей в этом году
Воронеж, 05 Марта, 18:04.
За 7 лет в Воронеже собрали около полумиллиарда рублей в поддержку одарённых детей
Волгоград, 05 Марта, 17:54.
В Волгограде каждый сможет поучаствовать в проекте «Народный герой»
Самара, 05 Марта, 17:06.
Самарский университет построит шесть передовых спутников «Аист-2Д»
Нижний Новгород, 05 Марта, 16:56.
27 марта в Нижнем Новгороде можно будет купить билеты в театр со скидкой до 90%
Санкт-Петербург, 05 Марта, 16:47.
В Питере открылась интерактивная экспозиция «Живые системы»
Новосибирск, 05 Марта, 16:33.
В Новосибирск привезли ядовитых лягушек со всего мира
Москва, 04 Марта, 19:28.
Спортзал «Дружба» в «Лужниках» закрыли на реконструкцию до 2018 года
Ростов-на-Дону , 04 Марта, 18:05.
ФК «Ростов» разгромил томский клуб «Томь» со счётом 6:0
Воронеж, 04 Марта, 17:50.
В мэрии Воронежа заявили о необходимости сноса самостроя
Волгоград, 04 Марта, 17:23.
Волгоград становится текстильной столицей России
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия