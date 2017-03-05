В Новосибирск привезли ядовитых лягушек со всего мира

В Новосибирске в контактном зоопарке «Лесное посольство» начинают работу яркая выставка земноводных.

Интересная выставка носит весьма интригующее название: «Заколдованные прЫнцы!».

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, посетители выставки смогут увидеть более 35 особей 15 видов лягушек, жаб и тритонов, которые обитают в России, Европе, а также в разных странах на других континентах.

На выставке можно увидеть крупнейшую амфибию - ядовитую жабу Ага, которая обитает в Центральной и Южной Америке; похожую на оживший мох мшистую лягушку, встречающуюся только во Вьетнаме; огненнобрюхого тритона - жителя Южного Китая и Японии, карликовую лягушку или «лягушку-дюймовочку» из экваториальной Африки.

«Некоторые из демонстрируемых на выставке видов ядовиты. Как правило, они имеют яркую окраску, священный древолаз, например, черно-желтый. Его яд используется племенами Южной Америки для обработки наконечника стрел в качестве защиты», – рассказывает экскурсовод-энтомолог контактного зоопарка Кирилл Цепелев.

Для посетителей выставки также будет организован показ занимательных фильмов, мультфильмов и передач о земноводных.