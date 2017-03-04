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Алексей Мирный
4 Марта, 2017 19:28
Спортзал «Дружба» в «Лужниках» закрыли на реконструкцию до 2018 года
Москва, 04 Марта - DIXINEWS.
Спортивный зал «Дружба», который находится на территории комплекса «Лужники» был закрыт на реконструкцию.
Об этом сообщили на портале Стройкомплекса города Москвы. Он снова должен откроется в 2018 году.
Зал расположен в отдельном сооружении на набережной реки Москвы, неподалёку от станции метрополитена «Воробьевы горы». Он был построен в рамках проведения Олимпиады 1980 года. Благодаря трансформируемой изменяемой конструкции, спортцентр «Дружба» имеет возможность вмещать от 1,7 до 3,5 тыс. человек.
В течение ремонта строители планируют значительно обновить фасады, также заменят обветшалое остекление на новые энергоэффективные витражи. Большинство инженерных коммуникаций будут обновлены, установят прогрессивные системы обеспечения безопасности, кондиционирования и вентиляции. В самих залах намерены положить современное спортивное покрытие и установить специализированные системы освещения.
Данное мероприятие является частью программы значительной реконструкции комплекса «Лужники», а также прилегающей территории. Ремонт начался в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
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