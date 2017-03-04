Спортзал «Дружба» в «Лужниках» закрыли на реконструкцию до 2018 года

Спортивный зал «Дружба», который находится на территории комплекса «Лужники» был закрыт на реконструкцию.

Об этом сообщили на портале Стройкомплекса города Москвы. Он снова должен откроется в 2018 году.

Зал расположен в отдельном сооружении на набережной реки Москвы, неподалёку от станции метрополитена «Воробьевы горы». Он был построен в рамках проведения Олимпиады 1980 года. Благодаря трансформируемой изменяемой конструкции, спортцентр «Дружба» имеет возможность вмещать от 1,7 до 3,5 тыс. человек.

В течение ремонта строители планируют значительно обновить фасады, также заменят обветшалое остекление на новые энергоэффективные витражи. Большинство инженерных коммуникаций будут обновлены, установят прогрессивные системы обеспечения безопасности, кондиционирования и вентиляции. В самих залах намерены положить современное спортивное покрытие и установить специализированные системы освещения.

Данное мероприятие является частью программы значительной реконструкции комплекса «Лужники», а также прилегающей территории. Ремонт начался в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.