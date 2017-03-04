Спорт

Алексей Мирный
4 Марта, 2017 18:05

ФК «Ростов» разгромил томский клуб «Томь» со счётом 6:0

ФК "Ростов" разгромил "Томь" со счётом 6:0
Источник фото: donnews.ru
Ростов-на-Дону , 04 Марта - DIXINEWS.

ФК «Ростов» со счетом 6:0 разгромил томский клуб «Томь». Это был матч 18-го тура чемпионата России.

Встреча должна была состояться Томске, однако поле на стадионе «Труд» оказалось не готово, таким образом, игру перенесли в Ростов-на-Дону на арену «Олимп-2». Голы были забиты Александром Бухаровым (19-я и 46-я минуты), Марко Девичем (70-я), Александром Ерохиным (78-я) и Сердаром Азмуном (80-я и 90-я).

Для ростовской команды эта победа стала, пожалуй, крупнейшей в истории выступлений в высшем дивизионе. Предыдущим крупным достижением «Ростова» была победа над клубом из Набережных Челнов «КамАЗ-Чаллы» - счёт 7:2. Эта игра проходила также в высшей лиге в 1996 году.

После 18 туров ростовчане с 28 очками занимают пятое место. Томичи же теперь с девятью баллами замыкают турнирную таблицу. В следующем туре, игра которого пройдёт 12 марта, ФК «Ростов» встретится на своем поле с «Тереком». 11 марта «Томь» на выезде будет играть с ЦСКА.

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