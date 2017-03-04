В мэрии Воронежа заявили о необходимости сноса самостроя

Алексей Антиликаторов - замглавы администрации Воронежа озвучил список объектов, которые требуется исключить из реестра городского самостроя. Местные власти рассмотрели десять таких объектов, владельцы которых устранили нарушения и могут получить разрешения на продолжение строительства.

«Предметом анализа стали нежилое 2-этажное помещение на Ленинградской, автосервис на Матросова, магазин на Ленинском проспекте, центр на улице Профессора Харина и другие», - пояснили в мэрии города. Кроме этого, отметили кафе на улице Плехановской.

Также Антиликаторов предложил перечень сооружений, которые имеют признаки самовольной застройки. В данный список входят 16 объектов, строительство которых идет либо с нарушениями, либо без разрешения вовсе. Мэр Воронежа Александр Гусев предложил организовать судебные работы по перечисленным самостроям.

«Прошу максимально жестко проводить работу, - призвал мэр, - так как она, безусловно, должна завершаться сносом». Кроме того был озвучен вопрос о недопустимости нецелевого использования участков в местах индивидуального жилищного строительства. «К примеру, два объекта - на улицах Свободы и Матросова. Они используются как кафе, отели и автомойки», - отмечают местные власти.