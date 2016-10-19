Волгоград становится текстильной столицей России

В Волгограде довольно быстро выросли объемы швейного и текстильного производства. На предприятиях «Урюпинский трикотаж» и «Камышинский текстиль» отмечен наибольший рост.

Волгоградский комитет промышленности и торговли обнародовал данные, что в сравнении с январём 2016 года «производство хлопчатобумажных тканей было увеличено на 27,4%, постельного белья - на 42,8%, трикотажных изделий - на 64,8%», - отмечается в документах.

Объем отгруженных товаров, по итогам минувшего года, касаемо текстильного и швейного производства составил примерно 5,4 млрд рублей. По отношению к 2015 году он вырос на 47%. В прошлом году предприятия данной отрасли уплатили в бюджет около 500 млн рублей, из них в бюджет Волгоградской области 142 млн рублей.