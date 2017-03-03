«Водоканал» составил рейтинг качества питьевой воды в Екатеринбурге

МУП «Водоканал» представило ежемесячный рейтинг качества питьевой воды в Екатеринбурге.

Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, питьевая вода в городе соответствует СанПиН.

Специалисты осуществляют контроль круглосуточно. Всего в течение суток специалисты исследуют около 2,5 тысяч проб по 80 показателям. По итогам месяца составляется общий отчет исследований.

Специалисты отмечают, что питьевая вода в Екатеринбурге соответствует СанПиН. При этом отмечается разница по некоторым показателям в разных районах. В феврале сразу три значения были рекордно низкими в Кировском районе. Значение показателя «мутность» - ниже 0,58 миллиграмма (мг) на литр (норматив 1,5 мг на литр). Такие же показатели «мутности» специалисты зафиксировали в Верх-Исетском и Железнодорожном районах.

В Кировском районе также было отмечено самое низкое значение «окисляемость перманганатная» - 3,15 при нормативе 5,0 и при среднем значении по городу - 3,33. Этот показатель отражает степень загрязнения органическими соединениями.

Кроме того, Кировский район - обладатель самого низкого значения показателя «марганец» - 0,037 мг на литр при нормативе 0,5 мг на литр и среднем значении по городу 0,060 мг на литр.

В Железнодорожном районе специалисты зафиксировали самое низкое значение показателя «железо» - 0,101 мг на литр при нормативе 0,3 мг на литр.

Стоит отметить, что в ежемесячном обзоре учитываются показатели проб воды, отобранных до ввода в дом - внутридомовые сети находятся в ведении управляющих компаний и ТСЖ.