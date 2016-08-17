АИЖК: За январь 2017 года выдано ипотечных кредитов на 73 млрд рублей

По оценкам АИЖК, объем выданных ипотечных кредитов за январь 2017 года вырос на 18% - до 73 млрд рублей, сообщает пресс-служба АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования».

"Опасения относительно падения рынка ипотечного кредитования после завершения программы государственной поддержки оказались беспочвенными", - говорится в сообщении.

В январе 2016 года было выдано ипотечных кредитов на сумму 62 млрд руб. Снижение по сравнению с соответствующим периодом 2015 года составило 12%.

"В январе-феврале 2017 года мы наблюдаем беспрецедентное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам крупнейших ипотечных кредиторов – Сбербанка, Группы ВТБ, АИЖК. Сегодня ипотечный кредит на приобретение строящегося жилья на общих условиях можно взять по ставке от 10,9%", - сообщает пресс-служба АО «АИЖК».

По информации источника, уровень ипотечных ставок на первичном рынке жилья опустился еще ниже, чем в период действующей государственной программы субсидирования и находится на исторических минимумах. Еще никогда ставки по ипотеке не были такими низкими. Отмеченные тенденции окажут положительное влияние на рост доступности ипотечного кредитования, придадут дополнительный импульс развитию всего рынка ипотеки и жилищного строительства.

"Ранее АИЖК прогнозировало, что в 2017 году рынок ипотеки поставит новый рекорд выдачи ипотечных кредитов в размере не менее 1,8 трлн рублей. При сохранении текущей макроэкономической динамики (в январе отмечен рост промышленного производства, грузоперевозок, реальных доходов населения, существенное снижение инфляции) Аналитический центр АИЖК может пересмотреть этот прогноз в сторону повышения, предварительные итоги января – февраля показывают, что динамика рынка превосходит оптимистические прогнозы", - следует из сообщения пресс-службы АО «АИЖК».

АИЖК обращает внимание на то, что представленные в СМИ данные о падении объема выданных ипотечных кредитов в январе 2017 года со ссылкой на Объединенное кредитное бюро, являются некорректными. Данные кредитных бюро не отражают всей картины ипотечного рынка, а представляют только срез информации, которую в бюро кредитных историй передают банки-партнеры. Так, например, данные ОКБ по ипотеке охватывают не более 60% рынка. Методология сбора и обработки этих данных непрозрачна, в отличие от данных Банка России и АИЖК, которые охватывают все кредитные организации и являются достоверными источниками статистики по рынку.