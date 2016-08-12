Общество

Алексей Мирный
3 Марта, 2017 15:37

Половина молочной продукции в Самаре - подделка

Молочные продукты.
Источник фото: dixinews.ru
Самара, 03 Марта - DIXINEWS.

За минувший год в Россельхознадзоре выявили, что 62% молочной продукции на территории Самарской области, оказалось фальсифицированной.

Наиболее частым нарушением здесь является замена молочного жира растительным.

Производители молочных продуктов используют данную технологию для увеличения своей прибыли. Но при этом лишь небольшая их часть указывает на упаковке, что используют пальмовое масло.

Ведомство по надзору в 2016 году провело 103 проверки предприятий производителей молочных продуктов. Больше половины указанных правонарушений были отмечены в Красноярском районе.

– Компании не проявляют никакой активности в плане проверки их продукции из-за того, что не могут точно сказать, что она не фальсифицирована. Если будет выявлено нарушение, организации придется печатать новые упаковки, где будет указан настоящий состав. А это влияет во многом на востребованность продукта, – сообщила Александра Фролова - начальник отдела ветеринарного надзора по Самарской области.

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