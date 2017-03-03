На «Часе с министром» в ОП РФ обсудили вопросы строительства и ремонта спортивных объектов

В Общественной палате РФ прошел «Час с министром».

В рамках встречи главе Минспорта РФ поступил вопрос от директора детско-юношеской спортивной школы и организатора Парижского полумарафона (село Фершампенуаз Челябинской области) Светланы Мамедалиной, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

«Серьезная проблема нашего села – недостроенный спортивный комплекс, история которого тянется свыше 10 лет. Несмотря на наличие положительного заключения на сметную стоимость строительства, построить комплекс практически невозможно. Район очень бедный, выделить такую сумму не способен. Давно планируемый спортивный комплекс по дзюдо очень востребован (в детско-юношеской школе единоборством сейчас увлекаются свыше 80 детей), его открытия с нетерпением ждет все спортивно настроенное население Фершампенуаза. Возможно ли рассмотрение вопроса о предоставлении государственной помощи на строительство объектов высокой социальной значимости, обеспечивающих развитие физкультуры и спорта на селе?» - спросила Мамедалина.

Павел Колобков сообщил, что Министерство спорта поддерживает проект и инициативу организаторов для привлечения в спорт как можно большего числа ребят. «Этот объект мы знаем и готовы рассмотреть заявку, чтобы посодействовать в решении этого вопроса», - отметил глава ведомства.

Александр Бречалов также сообщил, что открыта регистрация на Парижский полумарафон, который пройдет в селе Париж Челябинской области 3 июня. Секретарь ОП РФ от имени Светланы Мамедалиной вручил первый сертификат участника спортивного состязания Павлу Колобкову, который с удовольствием принял приглашение, в дальнейшем будет принято решение о его участии.