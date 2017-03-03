Общество

Алексей Мирный
3 Марта, 2017 15:11

В Нижнем Новгороде запустили приложение с картой «убитых» дорог

Источник фото: opennov.ru
Нижний Новгород, 03 Марта - DIXINEWS.

С февраля Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил проект электронной интерактивной карты для обозначения «убитых» дорог.

В данном приложении всем автомобилистам предложили самостоятельно отмечать участки дороги, где ситуация обстоит наиболее худшим образом.

Идея не особо новая, так как еще 1 апреля 2012 года было запущено специальное мобильное приложение GoodRoads, в котором транслируется состояние дорог по всей России. Автомобилисты просто скачивают мобильное приложение на свои гаджеты, а всю остальную работу эта программа делает сама, к примеру, она самостоятельно может распознать жесткость автомобильной подвески.

Но теперь задача совсем другая - члены ОНФ поясняют: «по оставленным на сайте заявкам будут составлены рейтинги магистралей, которые направят в администрации регионов и муниципальных образований».

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