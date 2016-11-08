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Алексей Мирный
3 Марта, 2017 15:04
В Питере подан иск против передачи Исаакиевского Собора в ведомство РПЦ
Санкт-Петербург, 03 Марта - DIXINEWS.
Смольнинским судом принят к рассмотрению частный иск против передачи Исаакиевского собора в ведомство Русской православной церкви.
Заявитель отстаивает право на неограниченный доступ к историческим и культурным ценностям, а также уличает правительство Санкт-Петербурга в превышении своих полномочий.
Как следует из материалов суда, административным формальным истцом в деле выступает гражданин Сергей Бакешин. Он намерен оспорить законность распоряжения, которое принял комитет имущественных отношений Смольного (КИО), за номером 160-р «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 4а».
Бакешин считает, что КИО нарушило права петербуржцев и гостей города на приобщение к культурным и историческим ценностям, так как «музей Исаакиевский собор перестает существовать» и в данном случае законодательство федерации не предусматривает передачу музейных коллекций в пользование никаким религиозным организациям. «КИО не имел права принимать никаких решений, связанных с подготовкой к передаче Исаакиевского собора», – поясняет истец.
Первое заседание суда в Смольнинском районе назначено на 13 марта.
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