В Питере подан иск против передачи Исаакиевского Собора в ведомство РПЦ

В Питере подан иск против передачи Исаакиевского Собора в ведомство РПЦ.

Смольнинским судом принят к рассмотрению частный иск против передачи Исаакиевского собора в ведомство Русской православной церкви.

Заявитель отстаивает право на неограниченный доступ к историческим и культурным ценностям, а также уличает правительство Санкт-Петербурга в превышении своих полномочий.

Как следует из материалов суда, административным формальным истцом в деле выступает гражданин Сергей Бакешин. Он намерен оспорить законность распоряжения, которое принял комитет имущественных отношений Смольного (КИО), за номером 160-р «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 4а».

Бакешин считает, что КИО нарушило права петербуржцев и гостей города на приобщение к культурным и историческим ценностям, так как «музей Исаакиевский собор перестает существовать» и в данном случае законодательство федерации не предусматривает передачу музейных коллекций в пользование никаким религиозным организациям. «КИО не имел права принимать никаких решений, связанных с подготовкой к передаче Исаакиевского собора», – поясняет истец.

Первое заседание суда в Смольнинском районе назначено на 13 марта.