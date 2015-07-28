Собянин увеличил рабочий возраста госслужащих до 65 лет

Московский мэр Сергей Собянин подписал закон, согласно которому увеличен предельный возраста для государственных служащих до 65 лет.

Об этом сообщили сегодня местные СМИ со ссылкой на документ горадминистрации.

Согласно данному закону предусматривается увеличить предельный возраст пребывания на гражданской государственной службе в городе Москве до 65 лет. Сейчас, предельный возраст на госслужбе равняется 60 годам.

Кроме того отмечено, что скоро увеличится, также и стаж госслужбы для назначения соответствующей пенсии по выслуге лет. Увеличение будет проводиться ежегодно по полгода (с 15,5 до 20 лет).