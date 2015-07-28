Власть

Алексей Мирный
3 Марта, 2017 14:56

Собянин увеличил рабочий возраста госслужащих до 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник фото: dixinews.ru
Москва, 03 Марта - DIXINEWS.

Московский мэр Сергей Собянин подписал закон, согласно которому увеличен предельный возраста для государственных служащих до 65 лет.

Об этом сообщили сегодня местные СМИ со ссылкой на документ горадминистрации.

Согласно данному закону предусматривается увеличить предельный возраст пребывания на гражданской государственной службе в городе Москве до 65 лет. Сейчас, предельный возраст на госслужбе равняется 60 годам.

Кроме того отмечено, что скоро увеличится, также и стаж госслужбы для назначения соответствующей пенсии по выслуге лет. Увеличение будет проводиться ежегодно по полгода (с 15,5 до 20 лет).

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