Команда из Челябинска прошла в 1/4 Премьер-лиги КВН

В начале марта в Москве прошли игры 1/8 Премьер-лиги КВН.

В них приняли участие сборные из Хабаровского края, Иркутска, Ростова-на-Дону, Самары, Чеченской Республики, Краснодара, Москвы.

Также побороться за место в 1/4 приехала команда из Челябинска «Театр уральского зрителя», сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам игры, которая состоялась 1 марта, команда из Челябинска «Театр уральского зрителя» прошла в 1/4 младшей телевизионной лиги.

Челябинский коллектив - это не типичная команда КВН, а целый театр со своими директором, постановщиком, реквизитором и, конечно, актерами. Вместо привычных миниатюр ТУЗы создают постановки по известным произведениям. «Театр уральского зрителя» использует большое количество реквизита и интеллектуальный юмор.