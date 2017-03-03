Общество

Елена Малкова
3 Марта, 2017 13:01

Команда из Челябинска прошла в 1/4 Премьер-лиги КВН

Команда из Челябинска «Театр уральского зрителя».
Источник фото: pravmin74.ru
Челябинск, 03 Марта - DIXINEWS.

В начале марта в Москве прошли игры 1/8 Премьер-лиги КВН.

В них приняли участие сборные из Хабаровского края, Иркутска, Ростова-на-Дону, Самары, Чеченской Республики, Краснодара, Москвы.

Также побороться за место в 1/4 приехала команда из Челябинска «Театр уральского зрителя», сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам игры, которая состоялась 1 марта, команда из Челябинска «Театр уральского зрителя» прошла в 1/4 младшей телевизионной лиги.

Челябинский коллектив - это не типичная команда КВН, а целый театр со своими директором, постановщиком, реквизитором и, конечно, актерами. Вместо привычных миниатюр ТУЗы создают постановки по известным произведениям. «Театр уральского зрителя» использует большое количество реквизита и интеллектуальный юмор.

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