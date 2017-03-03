|
Елена Малкова
3 Марта, 2017 12:00
В Советском районе Уфы пройдут соревнования по маунтинбайку
Уфа, 03 Марта - DIXINEWS.
В эти выходные состоится первенство Советского района Уфы по велоспорту-маунтинбайку «Метелица-2017».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, соревнования пройдут 5 марта возле УСА «Уфа-Арена».
Велосипедисты будут соревноваться на дистанциях в 3 и 5 км. Приглашаются все желающие посмотреть зрелищные соревнования.
Для информации: маунтинбайк (от англ. «mountain bike») – это гонки вне дорог на горных велосипедах.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия