В Советском районе Уфы пройдут соревнования по маунтинбайку

В эти выходные состоится первенство Советского района Уфы по велоспорту-маунтинбайку «Метелица-2017».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соревнования пройдут 5 марта возле УСА «Уфа-Арена».

Велосипедисты будут соревноваться на дистанциях в 3 и 5 км. Приглашаются все желающие посмотреть зрелищные соревнования.

Для информации: маунтинбайк (от англ. «mountain bike») – это гонки вне дорог на горных велосипедах.