Спорт

Елена Малкова
3 Марта, 2017 12:00

В Советском районе Уфы пройдут соревнования по маунтинбайку

Маунтинбайк.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 03 Марта - DIXINEWS.

В эти выходные состоится первенство Советского района Уфы по велоспорту-маунтинбайку «Метелица-2017».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соревнования пройдут 5 марта возле УСА «Уфа-Арена».

Велосипедисты будут соревноваться на дистанциях в 3 и 5 км. Приглашаются все желающие посмотреть зрелищные соревнования.

Для информации: маунтинбайк (от англ. «mountain bike») – это гонки вне дорог на горных велосипедах.

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