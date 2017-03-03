В Омске существует проблема дефицита парковочных мест

В Омске практически не соблюдаются нормативы по обустройству дворовых территорий парковками с учётом количества квартир, сообщается на портале регионального правительства.

Подтверждением тому являются многоподъездные высотные жилые дома, введенные в эксплуатацию за последнее время. В каждом из них предусмотрено от 20 до 50 парковочных мест, что намного ниже нормы.

Конкретные примеры приведены Госавтоинспекцией 2 марта в ходе заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством главы региона Виктора Назарова.

Не лучшим образом обстоят дела вдоль центральных магистралей. На многих дорогах, где установлены знаки «Остановка запрещена», не имеют альтернативного выбора. Автовладельцы не знают, где можно припарковать свой транспорт. Это способствует тому, что участники дорожного движения нарушают правила.

Количество автомобилей на дорогах города увеличивается. Возрастает дефицит парковочных мест не только в границах улиц, но и за их пределами. При этом более 50 процентов существующих парковок, по оценке Госавтоинспекции, не соответствуют требованиям безопасности.

Губернатор Виктор Назаров считает, что работа муниципалитета над разрешением этих проблем должна быть более активной и целенаправленной. Должны быть задействованы различные механизмы и варианты, позволяющие участвовать в процессе создания парковок не только департаменту строительства администрации Омска.

Как сообщил первый вице-мэр Сергей Фролов, вскоре будет инициировано внесение изменений в соответствующее решение Омского городского Совета. Также разрабатывается концепция развития единого парковочного пространства города, которая предусматривает поэтапное создание 7000 парковочных мест. Подготовлено 10 технических паспортов парковок в центральной части города Омска на 923 машино-места.

Глава региона Виктор Назаров сделал акцент на необходимости организации парковок вблизи общественных учреждений и мест с большим потоком людей. Губернатор также потребовал ужесточить требования к приёмке многоквартирных жилых домов, при проектировании и строительстве которых не соблюдаются нормативы по обустройству дворовых территорий парковками с учётом количества квартир.