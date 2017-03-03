Немецкий робот проверит ливневки в Новосибирске

Коммунальные службы Новосибирска продолжают подготовку к весеннему паводку.

Для очистки коммуникаций будет использоваться немецкий робот за 6 млн рублей, сообщают «Новосибирские новости».

Общая протяженность ливневых коллекторов в городе – более 500 километров. Местами трубы забивает на 90%: песок, щебень, строительный мусор.

Всё, что вместе с дождевой и талой водой попадает в коллектор, остается в нём. Специалисты считают, что если правильно организовать работу – ливневки, пусть и не сразу, но будут чистыми.

«Если достичь определенных успехов в этой работе, то мы обеспечим на несколько лет серьёзную планомерную работу по приведению систем ливневой канализации в нормативное состояние. Надеюсь, что через 3-4-5 лет город забудет о проблемах, которые существуют в системе ливневой канализации», – говорит директор МКУ «Гормост» Юрий Дёмин.

Коммунальные службы испытывают нехватку техники – в городе работают всего два каналопромывочных комплекса и два илососа. Но проблему решили - заключили контракт с подрядчиком, в арсенале которого имеется большой парк техники, и это не старые КамАЗы, а современные «Манны» и «Мерседесы».

«Мы готовы предоставить городу восемь каналопромывочных комплексов. Один у нас идет из Красноярска, один из Томска и два комплекса подходят из Москвы. То есть здесь будет сконцентрировано именно восемь комплексов: насосное оборудование, передвижные станции. Всё это на период пропуска паводковых вод», – рассказывает руководитель подрядной организации Михаил Ефременко.

На разведку в ливневый коллектор отправляют и специального робота. Немецкий теледиагностический комплекс обошелся почти в 6 млн рублей. Робот может проверять трубы диаметром от 150 миллиметров и больше.

«Работа заключается в следующем: проверка канализационных, ливневых труб, коммуникаций, швов; диагностика засоренности коллекторов. Также эта система может делать картографию и схемы», – рассказывает водитель-оператор Григорий Вартев.

В ближайшее время снег начнет активно таять, поэтому коммунальщики Новосибирска работают в круглосуточном режиме.