Общество

Елена Малкова
3 Марта, 2017 09:53

Немецкий робот проверит ливневки в Новосибирске

Расчистка ливневых коллекторов.
Источник фото: nsknews.info
Новосибирск, 03 Марта - DIXINEWS.

Коммунальные службы Новосибирска продолжают подготовку к весеннему паводку.

Для очистки коммуникаций будет использоваться немецкий робот за 6 млн рублей, сообщают «Новосибирские новости».

Общая протяженность ливневых коллекторов в городе – более 500 километров. Местами трубы забивает на 90%: песок, щебень, строительный мусор.

Всё, что вместе с дождевой и талой водой попадает в коллектор, остается в нём. Специалисты считают, что если правильно организовать работу – ливневки, пусть и не сразу, но будут чистыми.

«Если достичь определенных успехов в этой работе, то мы обеспечим на несколько лет серьёзную планомерную работу по приведению систем ливневой канализации в нормативное состояние. Надеюсь, что через 3-4-5 лет город забудет о проблемах, которые существуют в системе ливневой канализации», – говорит директор МКУ «Гормост» Юрий Дёмин.

Коммунальные службы испытывают нехватку техники – в городе работают всего два каналопромывочных комплекса и два илососа. Но проблему решили - заключили контракт с подрядчиком, в арсенале которого имеется большой парк техники, и это не старые КамАЗы, а современные «Манны» и «Мерседесы».

«Мы готовы предоставить городу восемь каналопромывочных комплексов. Один у нас идет из Красноярска, один из Томска и два комплекса подходят из Москвы. То есть здесь будет сконцентрировано именно восемь комплексов: насосное оборудование, передвижные станции. Всё это на период пропуска паводковых вод», – рассказывает руководитель подрядной организации Михаил Ефременко.

На разведку в ливневый коллектор отправляют и специального робота. Немецкий теледиагностический комплекс обошелся почти в 6 млн рублей. Робот может проверять трубы диаметром от 150 миллиметров и больше.

«Работа заключается в следующем: проверка канализационных, ливневых труб, коммуникаций, швов; диагностика засоренности коллекторов. Также эта система может делать картографию и схемы», – рассказывает водитель-оператор Григорий Вартев.

В ближайшее время снег начнет активно таять, поэтому коммунальщики Новосибирска работают в круглосуточном режиме.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Омске существует проблема дефицита парковочных мест
Центральный район Красноярска очищают от незаконной рекламы
Соревнования Red Bull Air Race впервые пройдут в Казани

Дочь Кадырова представила первую модную коллекцию в Грозном
Полицейские ЮАО задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи
Минобороны РФ опровергло обвинения США в нанесении ударов по их союзникам
Член конгресса США: Вашингтон должен отказаться от поддержки оппозиции в Сирии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Советском районе Уфы пройдут соревнования по маунтинбайку
Омск, 03 Марта, 10:48.
В Омске существует проблема дефицита парковочных мест
Новосибирск, 03 Марта, 09:53.
Немецкий робот проверит ливневки в Новосибирске
Красноярск, 03 Марта, 09:04.
Центральный район Красноярска очищают от незаконной рекламы
Казань, 03 Марта, 07:34.
Соревнования Red Bull Air Race впервые пройдут в Казани
Екатеринбург, 03 Марта, 06:46.
Главе районной администрации Екатеринбурга предъявлено обвинение в коррупции
Челябинск, 02 Марта, 17:52.
В Южноуральске приставы арестовали залоговый автомобиль
Уфа, 02 Марта, 17:14.
Страница мэрии Уфы «ВКонтакте» становится все более популярной
Ростов-на-Дону , 02 Марта, 16:21.
На ремонт дорог в Ростове потратят 282,5 млн рублей
Воронеж, 02 Марта, 16:01.
В Воронеж преступник перевозил наркотики в «Бриллиантовой руке»
Волгоград, 02 Марта, 15:21.
В Волгограде будут судить экс-депутата Госдумы Николая Паршина
Самара, 02 Марта, 14:15.
Благотворительный аукцион в Самаре собрал более 1 млн рублей для больных детей
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия