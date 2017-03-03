Центральный район Красноярска очищают от незаконной рекламы

За два месяца в Центральном районе было ликвидировано 17 585 рекламных объявлений, сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Каждый день на улицах Красноярска появляются сотни новых объявлений в сфере товаров и услуг.

Размещаются эти объявления незаконно на фасадах зданий, водосточных трубах, фонарных столбах. «Назвать подобные объявления рекламой трудно. Скорее, это обычный мусор. А заказчики и распространители данных информационных носителей – самые обычные хулиганы» - считают в пресс-службе мэрии.

Для того чтобы центр Красноярска не погряз в этом самом «мусоре», специалисты администрации Центрального района совместно с организациями-партнёрами систематически ликвидируют незаконную рекламу с улиц.

Ежедневно сотрудниками районной администрации ведётся мониторинг и формируется перечень адресов, который направляется в муниципальные предприятия.

В текущем году за два месяца ликвидировано 17585 незаконных объявлений. Административная комиссия по фактам размещения несанкционированной рекламы, ответственность за которую предусмотрена ст. 5.1. Закона Красноярского края от 02.10.2008 года № 7-2161 «Об административных правонарушениях», рассмотрела 17 дел.

Как считают специалисты, существует много различных способов рассказать потенциальным клиентам о своих товарах и услугах, и совсем не обязательно портить внешний облик Красноярска незаконными рекламными объявлениями.