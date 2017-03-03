Соревнования Red Bull Air Race впервые пройдут в Казани

Впервые соревнования Red Bull Air Race пройдут в Казани.

Вопросы подготовки и проведения соревнований обсудили в ходе встречи 2 марта Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор Red Bull Air Race Эрих Вольф.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, участие в мероприятии также приняли министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров.

В ходе встречи Рустам Миннихановы выразил уверенность в том, что подготовка и проведение соревнований в столице Республики Татарстан пройдут на высоком уровне. Стоит отметить, что в республике основан оргкомитет по подготовке к соревнованиям Red Bull Air Race в Казани.

Генеральный директор Red Bull Air Race Эрик Вольф подчеркнул, что организаторы рады возможности проведения соревнований в Казани. «С особым интересом мы ждём этапа в России, где сможем представить наши состязания, проходящие на малой высоте и огромной скорости, новым зрителям», - отметил он.

Этап чемпионата мира Red Bull Air Race пройдет в Казани 22-23 июля. Ожидается, что организаторы и участники Red Bull Air Race начнут прибывать в столицу республики уже в первой половине июля.

Трасса для соревнований будет расположена в акватории р. Казанки, а взлетно-посадочная полоса – на автодроме «KazanRing».

В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения безопасности зрителей во время соревнований, организации ТВ-трансляции ведущими телеканалами, другие организационные моменты.

В рамках встречи генеральный директор Red Bull Air Race Эрик Вольф и генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров подписали соглашение об организации и проведении в Казани этапа чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race в 2017, а также в 2018 и 2019 годах.