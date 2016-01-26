Криминал

Елена Малкова
3 Марта, 2017 06:46

Главе районной администрации Екатеринбурга предъявлено обвинение в коррупции

По версии следствия, обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме 150 тысяч рублей.
Источник фото: surfingbird.ru
Екатеринбург, 03 Марта - DIXINEWS.

Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области 52-летнему главе администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга предъявлено обвинение в преступлении коррупционного характера.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Свердловской области, он обвиняется по ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

По версии следствия, 21 февраля обвиняемый, на своем рабочем месте, в кабинете районной администрации по улице Московская, получил от индивидуального предпринимателя 150 тысяч рублей. Деньги, как считает следствие, предназначались за действия, входящие в полномочия главы, в рамках ранее заключённого с предпринимателем муниципального контракта на санитарное обслуживание Верх-Исетского района, а также за покровительство.

После получения взятки чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ России.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкция ч.2 ст.290 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

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