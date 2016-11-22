В Южноуральске приставы арестовали залоговый автомобиль

Судебными приставами города Южноуральска разыскан и арестован залоговый автомобиль 30-летней автоледи.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, женщина не смогла выплатить кредит, который оформила на приобретение кроссовера.

В Южноуральский отдел судебных приставов поступил на исполнение лист о взыскании денежных средств с местной жительницы и обращении взыскания на залоговый автомобиль «Land Rover Freelander», 2008 года выпуска.

Оформив кредит для покупки машины, женщина спустя некоторое время начала испытывать финансовые трудности и перестала платить по кредиту. Спустя время общая сумма задолженности превысила 583 тысячи рублей.

Автоледи была уведомлена о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве, однако проигнорировала требование добровольно предоставить автомобиль для ареста. И к тому же уехала в Челябинск. Об этом свидетельствовали акты по делам об административных правонарушениях и исполнительные документы о принудительном взыскании неоплаченных штрафов ГИБДД, которые начали поступать в отдел судебных приставов города Южноуральска.

Во время очередного выхода по адресу регистрации должницы в квартире удалось застать ее мать и отчима. После продолжительной беседы с судебным приставом они связались с дочерью и убедили ее явиться в отдел, чтобы избежать более серьезных последствий. На этой неделе женщина предоставила залоговый автомобиль для описи и ареста. Если в течение десяти рабочих дней задолженность перед банком не будет погашена, автомобиль будет передан на оценку и дальнейшую реализацию.