Страница мэрии Уфы «ВКонтакте» становится все более популярной

Популярность официальной страницы Администрации ГО город Уфа в социальной сети «ВКонтакте» стремительно растет.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в настоящее время количество подписчиков превысило 80 тысяч.

Этот показатель увеличился вдвое по сравнению с данными на начало 2016 года. Более того, сообщество Администрации Уфы уверенно сохраняет за собой второе место по количеству подписчиков среди верифицированных страниц органов власти городов и регионов России.

Лидирует по-прежнему сообщество Правительства Санкт-Петербурга, которое на сегодня имеет 103 тысячи подписчиков. Также в тройке лидеров - страничка Екатеринбурга с 73-мя тысячами подписчиков.

Сообщество города Уфы в социальной сети «ВКонтакте» - проект Информационно-аналитического управления – пресс-службы Администрации ГО город Уфа. Страничка была создана в декабре 2013 года.