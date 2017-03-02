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Алексей Мирный
2 Марта, 2017 16:21
На ремонт дорог в Ростове потратят 282,5 млн рублей
Ростов-на-Дону , 02 Марта - DIXINEWS.
Портал госзакупок разместил 20 заявок на проведение нового электронного аукциона.
Его опубликовала дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Всего на проведение ремонта выделено 282,5 млн рублей. Работы будут финансироваться из федерального, регионального, а также городского бюджетов.
К 31 августа все дороги должны быть приведены в порядок. Какие подрядчики займутся выполнением, выяснится 27 марта, после того как пройдёт аукцион.
Согласно документам, опубликованным на сайте, ремонтные работы будут проходить и в центре, и на окраинах. Также будет проведён ремонт двух площадей: Базарной и Страны Советов.
Список ремонтируемых объектов:
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