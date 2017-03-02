Экономика

Алексей Мирный
2 Марта, 2017 16:21

На ремонт дорог в Ростове потратят 282,5 млн рублей

Ремонт дороги.
Источник фото: 161.ru
Ростов-на-Дону , 02 Марта - DIXINEWS.

Портал госзакупок разместил 20 заявок на проведение нового электронного аукциона.

Его опубликовала дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Всего на проведение ремонта выделено 282,5 млн рублей. Работы будут финансироваться из федерального, регионального, а также городского бюджетов.

К 31 августа все дороги должны быть приведены в порядок. Какие подрядчики займутся выполнением, выяснится 27 марта, после того как пройдёт аукцион.

Согласно документам, опубликованным на сайте, ремонтные работы будут проходить и в центре, и на окраинах. Также будет проведён ремонт двух площадей: Базарной и Страны Советов.

Список ремонтируемых объектов:
пр. Соколова (на участке от ул. Б. Садовой до пл. Гагарина);
ул. 2-я Луговая;
ул. Каширская;
ул. Миронова;
ул. Пржевальского (участок от ул. Кузнечной до ул. Циолковского);
ул. Локомотивная;
пер. Озимый;
ул. Маркова (от ул. Бондаренко до пер. Приволжский);
пер. Марксистский (от ул. Фурмановской до ул. Нариманова);
ул. Курчатова;
ул. Днепропетровская;
ул. Юфимцева;
пер. Туапсинский (от ул. 26 Июня до ул. Панфиловцев);
ул. Подтелкова;
ул. Закруткина (от ул. 7-я линия до ул. 1-я линия);
пер. Мезенский (от ул. Белорусской до ул. Штахановского);
ул. Варфоломеева (от пр. Театрального до ул. Журавлева);
ул. Каратаева (от пер. Костровой – ж/д №1);
ул. Левобережная;
л. Чемордачка;
ул. Стартовая;
бул. Комарова.

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