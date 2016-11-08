В Воронеж преступник перевозил наркотики в «Бриллиантовой руке»

В прокуратуре Воронежа утвердили обвинения по уголовному делу гражданину Республики Таджикистан. Следствие выяснило, что осенью прошлого года 25-летний подозреваемый купил более 300 граммов героина.

Привезти наркотики он решил интересным способом, подсмотренным в известном отечественном фильме «Бриллиантовая рука».

Чтобы героин не нашли, подозреваемый спрятал его в гипс на своей руке. «Наркотики он расфасовал по пакетам и поместил в гипс», - пояснили в МВД. В самом Воронеже целью преступника было распространение и сбыт наркотических веществ. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в областном центре.

Дело будет рассмотрено в Коминтерновском районном суде. Подсудимому грозит до 20 лет тюрьмы.