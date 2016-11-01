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Алексей Мирный
2 Марта, 2017 15:21
В Волгограде будут судить экс-депутат Госдумы Николая Паршина
Волгоград, 02 Марта - DIXINEWS.
Парламентария обвиняют в многомиллионном хищении средств из бюджета.
Волгоградские сотрудники СУ СКР сообщили о завершении следственных действий по одному из самых громких и резонансных уголовных дел.
Фигурантами дела стали многие высокопоставленные чиновники. Недавно было заявлено, что материалы дела ушли в суд, оно возбуждено в отношении бывшего депутата Госдумы Федерального собрания РФ Николая Паршина.
Напомним, что еще в сентябре 2008 года госадминистрация Среднеахтубинского района Волгоградской области за 250 тысяч рублей продала коммерческому предприятию здание бывшей общеобразовательной школы, а также земельный участк, расположенный в селе Рахинка того же района.
Через время глава местной администрации Тихонов, а также гражданин Чекунков - являющийся директором фирмы-собственника указанной недвижимости, совместно с начальником управления финансов городской администрации города Волжского Уваровым и депутатом Волгоградской областной думы Паршиным, решили похитить бюджетные средства.
Они пытались выкупить проданное ранее имущество за бюджетные средства, он уже в сто раз дороже, за сумму в 25 миллионов рублей. Сговор был раскрыт, организаторы преступления попали под следствие.
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