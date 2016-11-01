В Волгограде будут судить экс-депутат Госдумы Николая Паршина

Он обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Парламентария обвиняют в многомиллионном хищении средств из бюджета.

Волгоградские сотрудники СУ СКР сообщили о завершении следственных действий по одному из самых громких и резонансных уголовных дел.

Фигурантами дела стали многие высокопоставленные чиновники. Недавно было заявлено, что материалы дела ушли в суд, оно возбуждено в отношении бывшего депутата Госдумы Федерального собрания РФ Николая Паршина.

Напомним, что еще в сентябре 2008 года госадминистрация Среднеахтубинского района Волгоградской области за 250 тысяч рублей продала коммерческому предприятию здание бывшей общеобразовательной школы, а также земельный участк, расположенный в селе Рахинка того же района.

Через время глава местной администрации Тихонов, а также гражданин Чекунков - являющийся директором фирмы-собственника указанной недвижимости, совместно с начальником управления финансов городской администрации города Волжского Уваровым и депутатом Волгоградской областной думы Паршиным, решили похитить бюджетные средства.

Они пытались выкупить проданное ранее имущество за бюджетные средства, он уже в сто раз дороже, за сумму в 25 миллионов рублей. Сговор был раскрыт, организаторы преступления попали под следствие.