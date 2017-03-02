Благотворительный аукцион в Самаре собрал более 1 млн рублей для больных детей

Недавно в Самаре прошел новый благотворительный аукцион. Он был посвящен поддержке детей с онкогематологическими заболеваниями.

Руководители предприятий, представители бизнеса и политики вступили в борьбу за куклы, картины и игрушки, которые сделали горожане своими руками.

Для них ограниченные возможности своего здоровья не стали большой преградой для реализации творчества. На аукционе всего было представлено 20 лотов, за которые организаторы мероприятия получили более 1 миллиона рублей.

Напомним, что подобный аукцион проводился и в прошлом году. Благодаря ему собрали более 480 тысяч рублей, которые предназначались пациентам онкогематологического отделения детской клинической больницы №1 имени Ивановой.