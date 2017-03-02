Общество

Алексей Мирный
2 Марта, 2017 13:50

Самое большое граффити в мире появится в Нижнем Новгороде

Московский художник Миша Most.
Источник фото: mishamost.com
Нижний Новгород, 02 Марта - DIXINEWS.

Опубликован эскиз того, как будет в конечном итоге выглядеть самый большой граффити-рисунок в мире.

Он появится в рамках фестиваля «Арт-Овраг» в Нижнем Новгороде на фасаде Выксунского металлургического завода.

Организаторы фестиваля «Арт-Овраг» в Выксе объявили конкурс на создание граффити общей площадью около 10 000 квадратных метров. Победитель конкурса получит возможность войти в историю, а также премию 1 млн рублей.

На реализацию данного проекта был заложен отдельный бюджет и он не затрагивает саму премию. Из 260 претендентов выбрали работу известного художника из Москвы по имени Миша Most.

- В моем эскизе около шести реальных сюжетов из жизни Выксунского завода, - поясняет автор, - Если смотреть на работу слева направо, то можно уловить развитие сюжета: от малого к большому, от исследования к созданию, от идеи к результату. Я как будто бы визуализировал мысли некого исследователя, когда он старается построить картину общества будущего. Можно сказать, таким образом, я попытался создать короткий фильм со своими героями и динамикой.

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