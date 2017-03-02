Общество

Алексей Мирный
2 Марта, 2017 13:41

Питерских чиновников попросили отчитаться о страницах в соцсетях

Источник фото: liport.ru
Санкт-Петербург, 02 Марта - DIXINEWS.

Все подразделения госадминистрации Петербурга 2 марта получили письма с требованием сообщить данные своих страниц в социальных сетях.

Письма разослали из комитета по государственной службе. Отчитаться необходимо до 1 апреля.

Как сообщили в комитете, это письмо написано на основании рекомендаций Минтруда. Согласно данному документу, под обязательный отчет могут попадать только страницы с действительными фотографиями и фамилиями. Политики должны отчитаться о своих аккаунтах в соцсетях, а также блогах и личных сайтах. Почтовые ящики, страницаы на сайтах объявлений и аккаунты в мессенджерах, в список не включены. Такие проверки будут ежегодными.

Летом 2016 года президент Владимир Путин подписал документ внесении поправок в законы «О государственной гражданской службе» и «О муниципальной службе», а 28 февраля 2017 его уточнили в правительстве.

Отметим, что 25 января в Законодательном собрании Петербурга обсуждение проекта вызвало активные споры в среде депутатов. Оппозиционные партии выступили против его принятия. Но большинством данные изменения были внесены в документы. Интересно, что сами депутаты не обязаны отчитываться о своей деятельности в соцсетях.

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