На Новой Москве обрушился тоннель, один человек погиб

При обрушении строящегося тоннеля в районе Калужского шоссе Новой Москвы погиб один человек.

«По предварительной информации, под завалами, возможно, могут находиться люди, погиб один человек», - пояснили в правоохранительных органах.

По последней информации, на Калужском шоссе в районе населенного пункта Сосенки во время строительных работах произошло обрушение автомобильного тоннеля на площади около 40 кв. м. В МВД сообщили: «Тоннель не работающий, на месте уже находятся представители оперативных служб».

На МКАД и Калужском шоссе образовалась пробка в результате инцидента. По сообщениям СМИ, на Калужском шоссе в районе аварии перекрыто движение в обоих направлениях. На МКАД’е пробка начинается примерено от 22 км и заканчивается около 41 км, недалеко от съезда на Калужское шоссе.