Общество

Елена Малкова
2 Марта, 2017 11:13

ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» объявляет о проведении годового общего собрания акционеров

Птицефабрика «Чайковская».
Источник фото: Птицефабрика «Чайковская»
Чайковский, 02 Марта - DIXINEWS.

Годовое общее собрание акционеров состоится 21 марта в администрации ЗАО «ПФ Чайковская». Начало собрания – в 16-00 часов. Время начала регистрации акционеров - 15-00 часов.

При регистрации для участия в собрании акционеры должны предъявить паспорт РФ, а акционеры, представляющие интересы других акционеров, и надлежаще заверенные доверенности.

Традиционно в ходе собрания акционеров подводятся итоги деятельности предприятия за предыдущий период и принимаются важные корпоративные решения.

В этом году на повестке дня следующие вопросы:

1. Избрание счётной комиссии.
2. Отчёт директора общества по итогам годового отчёта за 2016 год.
Заключение ревизионной комиссии и Аудитора по годовому отчёту.
3. О распределении прибыли и о дивидендах по итогам 2016 г.
4. Выборы членов Наблюдательного совета общества.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение Аудитора общества.

С годовым отчётом общества, с заключением аудитора, с кандидатурами, предлагаемыми в члены Наблюдательного совета, в Ревизионную комиссию общества можно ознакомиться у секретаря наблюдательного совета Бельковой С.Г. с 6 марта по 20 марта в рабочие дни период времени с 16-00 до 17-00.

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