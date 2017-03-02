|
Елена Малкова
2 Марта, 2017 11:13
ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» объявляет о проведении годового общего собрания акционеров
Чайковский, 02 Марта - DIXINEWS.
Годовое общее собрание акционеров состоится 21 марта в администрации ЗАО «ПФ Чайковская». Начало собрания – в 16-00 часов. Время начала регистрации акционеров - 15-00 часов.
При регистрации для участия в собрании акционеры должны предъявить паспорт РФ, а акционеры, представляющие интересы других акционеров, и надлежаще заверенные доверенности.
Традиционно в ходе собрания акционеров подводятся итоги деятельности предприятия за предыдущий период и принимаются важные корпоративные решения.
В этом году на повестке дня следующие вопросы:
1. Избрание счётной комиссии.
С годовым отчётом общества, с заключением аудитора, с кандидатурами, предлагаемыми в члены Наблюдательного совета, в Ревизионную комиссию общества можно ознакомиться у секретаря наблюдательного совета Бельковой С.Г. с 6 марта по 20 марта в рабочие дни период времени с 16-00 до 17-00.
Материал размещен на правах рекламы.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия