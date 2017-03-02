ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» объявляет о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров состоится 21 марта в администрации ЗАО «ПФ Чайковская». Начало собрания – в 16-00 часов. Время начала регистрации акционеров - 15-00 часов.

При регистрации для участия в собрании акционеры должны предъявить паспорт РФ, а акционеры, представляющие интересы других акционеров, и надлежаще заверенные доверенности.

Традиционно в ходе собрания акционеров подводятся итоги деятельности предприятия за предыдущий период и принимаются важные корпоративные решения.

В этом году на повестке дня следующие вопросы:

1. Избрание счётной комиссии.

2. Отчёт директора общества по итогам годового отчёта за 2016 год.

Заключение ревизионной комиссии и Аудитора по годовому отчёту.

3. О распределении прибыли и о дивидендах по итогам 2016 г.

4. Выборы членов Наблюдательного совета общества.

5. Выборы членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение Аудитора общества.

С годовым отчётом общества, с заключением аудитора, с кандидатурами, предлагаемыми в члены Наблюдательного совета, в Ревизионную комиссию общества можно ознакомиться у секретаря наблюдательного совета Бельковой С.Г. с 6 марта по 20 марта в рабочие дни период времени с 16-00 до 17-00.