В Омске заменят пассажирские «Газели»

Департамент транспорта Омска определил добросовестных перевозчиков, которые приступают к обслуживанию городских маршрутов современным подвижным составом.

Как уточнили в департаменте, с 1 марта договоры об организации пассажирских перевозок были досрочно расторгнуты с теми перевозчиками, кто не выполнил условия договора о плановой замене транспорта вместимостью до 15 мест на более вместительные автобусы.

Чтобы качественное транспортное обслуживание жителей Омска осуществлялось бесперебойно, для работы на 11 маршрутах с нерегулируемым тарифом городской департамент транспорта привлек перевозчиков, чей подвижной состав отвечает требованиям действующего федерального и муниципального законодательства. Перевозчикам выданы документы для работы сроком на 180 дней.

В ближайшее время будет начато проектирование новой сети пассажирского транспорта Омска, которое продлится 6 месяцев. По итогам этой работы осенью среди перевозчиков будет организован конкурс по всем городским маршрутам. Победители получат долгосрочное право обслуживания пассажиров транспортом общего пользования.