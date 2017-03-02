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Елена Малкова
2 Марта, 2017 10:22
В Омске заменят пассажирские «Газели»
Омск, 02 Марта - DIXINEWS.
Департамент транспорта Омска определил добросовестных перевозчиков, которые приступают к обслуживанию городских маршрутов современным подвижным составом.
Как уточнили в департаменте, с 1 марта договоры об организации пассажирских перевозок были досрочно расторгнуты с теми перевозчиками, кто не выполнил условия договора о плановой замене транспорта вместимостью до 15 мест на более вместительные автобусы.
Чтобы качественное транспортное обслуживание жителей Омска осуществлялось бесперебойно, для работы на 11 маршрутах с нерегулируемым тарифом городской департамент транспорта привлек перевозчиков, чей подвижной состав отвечает требованиям действующего федерального и муниципального законодательства. Перевозчикам выданы документы для работы сроком на 180 дней.
В ближайшее время будет начато проектирование новой сети пассажирского транспорта Омска, которое продлится 6 месяцев. По итогам этой работы осенью среди перевозчиков будет организован конкурс по всем городским маршрутам. Победители получат долгосрочное право обслуживания пассажиров транспортом общего пользования.
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