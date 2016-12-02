В Камчатском крае перед судом предстанет командир воздушного судна

В Камчатском крае перед судом предстанет командир воздушного судна, по вине которого пострадали пассажиры и члены экипажа.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении командира вертолета Ми-8Т по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По информации пресс-службы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, 16 декабря 2015 года в 14 часов 22 минуты по местному времени в Соболевском районе Камчатского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиационной компании ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО», с находящимися на борту 22 пассажирами и 3 членами экипажа.

Расследованием установлено, что командир воздушного судна, осуществлявший активное пилотирование, нарушил при взлете с посадочной площадки правила безопасности движения и эксплуатации вертолета, допустив его попадание в условия снежного вихря и потерю пространственной ориентировки. После этого обвиняемый не вывел вертолет из снежного вихря, продолжил взлет при отсутствии видимости наземных ориентиров, не обеспечив контроль за пространственным положением воздушного судна, в результате чего произошло его падение и столкновение с поверхностью земли. По вине командира вертолет получил повреждения, члены экипажа и пассажиры пострадали, один из пассажиров погиб.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная совокупность доказательств, в связи с чем с утвержденным Камчатским транспортным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.