Житель Красноярска совершил разбойное нападение на офис микрозаймов в Новосибирске

Вечером 26 февраля в помещении офиса по выдаче микрозаймов на Красном проспекте был совершен разбой.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, угрожая работнику офиса пистолетом, неизвестный потребовал деньги.

Женщина отдала злоумышленнику 3 тысячи рублей, однако это не устроило нападавшего, который потребовал более крупную сумму. Женщина смогла незаметно для злоумышленника нажать кнопку сигнализации. Прибывшие по сигналу сотрудники частного охранного предприятия удерживали нападавшего до приезда полицейских.

Сотрудники полиции доставили злоумышленника в дежурную часть и изъяли у него орудие преступления – пневматический пистолет. С места преступления также была изъята видеозапись нападения.

Как установили полицейские, 22-летний мужчина приехал из Красноярска. По словам подозреваемого, он задолжал своим знакомым порядка миллиона рублей. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый заключен под стражу.