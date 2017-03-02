Спорт

Елена Малкова
2 Марта, 2017 08:32

В Красноярске стартовали строительные работы на стадионе "Енисей"

Стадион "Енисей".
Источник фото: krsk2019.ru
Красноярск, 02 Марта - DIXINEWS.

По информации пресс-службы министерства спорта края, 1 марта был подписан контракт по проведению строительных работ на стадионе "Енисей".

Контракт был заключен между краевым государственным автономным учреждением дополнительного образования "СДЮСШОР по хоккею с мячом "Енисей" и ООО "СДС-Строй" (Кемерово). Строительство стадиона будет осуществляться в рамках подготовки к Зимней Универсиаде 2019 года.

Работы по строительству объекта в соответствии с проектом будут выполняться в несколько этапов. Демонтажные и земляные работы, а также забивку свай и монтаж фундамента планируется завершить к лету 2017 года.

Следующим этапом станет установка каркаса здания и монтаж кровли в срок до марта 2018 года. Установка специального оборудования по отоплению и вентиляции, водоподготовке, холодоснабжению ледового поля запланирована на апрель-ноябрь 2018 года. Сумма контракта составляет 2,87 млрд рублей. Планируется, что работы на объекте завершатся в ноябре 2018 года.

Как рассказали в пресс-службе министерства спорта края, стадиона будет представлять собой крытый объект, который будет состоять из основной ледовой арены с трибунами на 5 тысяч зрительских мест, спортзала для разминки, тренажерного зала, раздевалки, конференц-зала, помещений для СМИ, зрителей, технические помещения. Размер самой хоккейной площадки – 114 х 70 м., а общая площадь стадиона – около 28 тысяч кв. м. Максимальная единовременная пропускная способность – 249 человек.

При строительстве стадиона будут учтены требования безопасности, будут созданы условия для маломобильных групп населения. Также отмечается, что с прежнего здания для использования на новом объекте будут перенесены элементы мозаики. К работам подрядчик приступает уже сегодня. Подготовительные виды работ позволят хоккейному клубу "Енисей" завершить игровой сезон на домашней площадке – на стадионе "Енисей".

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