Суд обязал выплатить учителю из Кунгура более 130 тысяч рублей задолженности

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила без изменения решение Кунгурского городского суда Пермского края о взыскании с МАОУ средняя общеобразовательная школа №18 в пользу И. задолженности по ряду надбавок и пособия в общей сумме 133 тысячи 200 рублей.

"Как следует из материалов дела, И. в августе 2014 года была переведена на должность «учитель» средней общеобразовательной школы №18 г. Кунгура, преподает предметы: история, обществознание, экономика", - говорится в сообщении пресс-службы Пермского краевого суда.

Она окончила Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, получила диплом бакалавра с отличием, освоив программу бакалавриата по направлению подготовки «Социально-экономическое образование», ей присвоена квалификация бакалавра социально-экономического образования, профиль «Экономика».

Тот факт, что И. была принята на должность «Учитель истории и обществознания», хотя получила образование по профилю «Экономика», послужил причиной невыплаты ей ряда надбавок и единовременного пособия. И. не согласилась с такой позицией руководства школы и обратилась с иском в суд.

Кунгурский городской суд Пермского края, рассмотрев дело, решил иск удовлетворить. Так как, в соответствии со специальностью Общероссийского классификатора, направление подготовки «Социально-экономическое образование» относится к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки – образование и педагогика. В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, одним из требований к должности учитель является - высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика». Таким образом, И. была принята на должность в соответствии с полученным образованием.

Кунгурский городской суд Пермского края решил взыскать с муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18 в пользу И. единовременное государственное пособие в размере 50 000 рублей, ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 15 600 рублей, ежемесячную надбавку к заработной плате за период с 1 августа 2014 года по 1 ноября 2016 года в размере 67 600 рублей.Рассмотрев апелляционную жалобу Министерства образования и науки Пермского края, Пермский краевой суд решение городского оставил без изменения.